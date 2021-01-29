В выпуске программы "О главном" за 29 января – Верховная Рада сделала шаг для ускорения иммунизации населения от COVID-19, поэтому уже в феврале 2021 года Украина может получить первые поставки вакцины. Глава украинской делегации ТГК заявил, что договориться с Россией об урегулировании войны на Донбассе является невозможным.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Нардепы из "Слуги народа" прошли анонимный опрос в мобильном приложении об исключении Дубинского из фракции. 100 нардепов из 175 поддержали такое решение, однако настоящее голосование состоится 1 февраля.