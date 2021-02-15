В выпуске "О главном" за 15 февраля – Кабмин одобрил законопроект, который предусматривает увольнение директора НАБУ Артема Сытника. Впрочем, по определенным причинам этого может добиваться и Владимир Зеленский. В Украине не началась вакцинация, как ранее обещали в Минздраве. Никто из чиновников не пытается объяснить, почему так произошло.

Также в выпуске: В Украине из-за непогоды уже есть первые жертвы. В частности, на Львовщине 4 человека замерзли, а в Киеве 2 местным жителям ледяные сосульки проломили голову.