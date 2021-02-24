В выпуске "О главном" за 24 февраля – на Донбассе один украинский воин погиб и еще 2 получили ранения. На Закарпатье у больных COVID-19 проявляются необычные симптомы.

Также в выпуске: Сторонники осужденного на 7,3 лет лишения свободы Сергея Стерненко объявили о бессрочном протесте. Он будет продолжаться, пока активиста не освободят из-под стражи. На акцию протеста 23 февраля вышли во многих городах Украины.