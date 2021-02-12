В выпуске "О главном" за 12 февраля – ситуация на Донбассе снова обостряется, ведь боевики начали чаще обстреливать украинские позиции. Поэтому есть раненые и погибшие военные. После блокировки каналов Тараса Козака в партии ОПЗЖ назревает противостояние между 2 лагерями депутатов. В частности, там давно идет дискуссия по российскому вопросу.

Также в выпуске: В Украине уже с 15 февраля 2021 года начнется вакцинация от коронавируса. В Минздраве планируют начать массовую прививку с работников медицинских учреждений. Однако для большинства украинцев вакцины пока недостаточно.