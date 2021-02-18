В выпуске "О главном" за 18 февраля – в Верховной Раде назначили нового судью Конституционного Суда. Им стал Виктор Кичун, который поддерживает Владимира Зеленского. В Украине вспоминают трагические события новейшей истории – расстрелы людей на Майдане в 2014 году. Украинцы склоняют головы в память о Героях Небесной Сотни.

Также в выпуске: В западных областях Украины резко возросло количество больных COVID-19. В частности, поэтому на Прикарпатье усилят карантинные ограничения и запрещают все массовые, развлекательные и религиозные мероприятия.