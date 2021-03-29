В выпуске "О главном" за 29 марта – Владимир Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. В течение 2 месяцев в должности президент США Джозеф Байден успел внести много изменений не только во внутреннюю политику страны, но и во внешнюю.

Также в выпуске: Российские пропагандисты и чиновники в течение длительного времени заявляют, что Украина якобы планирует наступление на Донбассе. Они утверждают, что Россия будет обязана урегулировать конфликт и защищать русскоязычных украинцев.