О главном: новые решения СНБО. Иск из-за "партии Шария"
В выпуске "О главном" за 11 марта Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание, на котором приняли ряд важных решений и ввели санкции в отношении 2 российских банков. Окружной административный суд Киева открыл производство против "Партии Шария".
Источник:24 канал
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На Донбассе оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции и нарушать режим тишины. Боевики также проводят военные учения и свозят технику к линии разграничения.
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