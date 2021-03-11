В выпуске "О главном" за 11 марта Совет национальной безопасности и обороны провел очередное заседание, на котором приняли ряд важных решений и ввели санкции в отношении 2 российских банков. Окружной административный суд Киева открыл производство против "Партии Шария".

Также в выпуске: На Донбассе оккупанты не прекращают обстреливать украинские позиции и нарушать режим тишины. Боевики также проводят военные учения и свозят технику к линии разграничения.