В выпуске "О главном" за 16 марта – в Украине обнародовали новый социологический рейтинг партий, согласно которому только 4 политические силы имеют шанс пройти в парламент. Кабинет Министров подал в Верховную Раду новый законопроект об увольнении директора НАБУ.

Также в выпуске: Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила "Слуге народа" создать коалицию в Верховной Раде. Однако Давид Арахамия заявил, что в этом нет смысла из-за разногласий взглядов партийцев.