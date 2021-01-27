В выпуске программы "О главном" за 27 января – рейтинги "Слуги народа" падают, а у Владимира Зеленского появляются новые конкуренты. Новоизбранный президент США Джо Байден провел первый телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Верховной Раде снова ставят палки в колеса Национального антикоррупционного бюро. Генпрокурору Ирине Венедиктовой хотят разрешить забирать дела у антикоррупционеров.