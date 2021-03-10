В выпуске "О главном" за 10 марта – Съезд судей избрал новых членов Высшего совета правосудия, несмотря на все возмущения общественности и европейских партнеров. В 4 регионах Украины действуют ограничения красной зоны. Однако, карантин могут ввести также на Киевщине и Львовщине.

Также в выпуске: К президенту обратились депутаты Ровненского горсовета с призывом запретить деятельность партии "Оппозиционной платформы – За жизнь". Такая же просьба возникла у Черновицкого и Хмельницкого горсоветов. В Киеве и Львове зарегистрировали петицию за запрет партии.