О главном: Новая волна коронавируса в Украине. Ответ на шутки министра Словакии
В выпуске "О главном" за 4 марта – Украину накрыла новая волна коронавируса – больных уже 10 тысяч, умерших – 200. На фасаде словацкого консульства симметрично ответили на оскорбление в сторону Украины.
Источник:24 канал
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За неделю, с тех пор как Украина имеет вакцину от коронавируса, ею привились уже почти 10 тысяч украинцев. На Прикарпатье уже фиксируют новый штамм – английский.
Полный выпуск "О главном" за 4 марта на 24 канале:
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