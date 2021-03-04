В выпуске "О главном" за 4 марта – Украину накрыла новая волна коронавируса – больных уже 10 тысяч, умерших – 200. На фасаде словацкого консульства симметрично ответили на оскорбление в сторону Украины.

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За неделю, с тех пор как Украина имеет вакцину от коронавируса, ею привились уже почти 10 тысяч украинцев. На Прикарпатье уже фиксируют новый штамм – английский.

Полный выпуск "О главном" за 4 марта на 24 канале: