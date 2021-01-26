В выпуске программы "О главном" за 26 января – Верховная Рада приняла законопроект "О народовластии из-за всеукраинского референдума". Инициативу поддержали 255 депутатов. Опрос Киевского международного института социологии свидетельствует о падении популярности Владимира Зеленского среди украинцев. Сейчас за действующего президента проголосовали бы 19,8% граждан, которые определились с выбором.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В Украине упростили процедуру рассмотрения законопроектов по вакцинации против COVID-19. В частности, 28 января 2021 года Верховная Рада рассмотрит проект закона, который позволит использовать препараты международных фармакологических компаний.