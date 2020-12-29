В выпуске "О главном" за 29 декабря – скандального застройщика Максима Микитася подозревают в причастности к похищению юриста. В то же время детективы НАБУ не владеют такой информацией. В Минэнерго повысили цену на электроэнергию. Там пояснили, что изменения позволят обеспечить финансовую стабилизацию рынка электрической энергии.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Украинцы уже активно готовятся к встрече 2021 года. Эксперты подсчитали, сколько будет стоить праздничный новогодний стол.