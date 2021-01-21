В выпуске программы "О главном" за 21 января – Россия якобы намерена передать не Украине, а куму владимира Путина – Виктору Медведчуку – украинских пленных. В Харькове сгорел частный дом для пожилых людей, в результате погибли 15 его жителей.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Новый президент США Джо Байден практически сразу после инаугурации объявил о новом курсе государства. Разворачивает страну на 180 градусов. Больше всего в прессе обсуждают налаживание отношений с Китаем и урегулирование политического конфликта с Ираном.