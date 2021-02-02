В выпуске программы "О главном" за 2 февраля – на Николаевщине подожгли "Эпицентр", одного поджигателя задержали, другому удалось сбежать. Им грозит пожизненное заключение. После исключения Дубинского из фракции "слуги" могут не соблюдать решений монобольшенства и объединиться в коалицию с "Батькивщиной".

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В России огласили приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Под судом собрались митингующие, более 300 протестующих задержали. Здание суда оградили металлическим забором и привезли десятков бойцов Омона.