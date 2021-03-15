В выпуске "О главном" за 15 марта – в СНБО планируют проверить, как выдавали лицензии на пользование месторождениями. Судью Николая Чауса, который прятал 150 тысяч долларов взятки в стеклянных банках и бежал в Кишинев, могут вернуть в Украину.

Также в выпуске: Сначала Александр Дубинский попал под санкции США за вмешательство в выборы американского президента, на данный момент "Слуги народа" исключили его из партии. В частности, депутата исключили из политсилы из-за нарушения устава.