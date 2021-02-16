В выпуске "О главном" за 16 февраля – на Прикарпатье фиксируют стремительный рост количества больных COVID-19. СБУ объявила пропагандисту Анатолию Шарию о подозрении, потому что есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур.

Также в выпуске: Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму. С момента оккупации военно-морские силы Федерации увеличили свое присутствие на полуострове на 45%. Теперь Крым можно назвать самой мощной военной базой России.