В выпуске программы "О главном" за 19 января – украинцы отмечают праздник Крещения Господня. Однако в некоторых городах из-за пандемии COVID-19 отказались от массовых купаний. Президент США Дональд Трамп находится последний день в должности. Кое-кто ожидает, что в течение этого времени он еще может помиловать десятки людей.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий получил подозрение от ГБР. Дело касается ложных показаний и подкупа свидетеля. В то же время Офис генпрокурора возбудил дела против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о 2 уголовных производствах.