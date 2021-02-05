О главном: Депутат "выиграл" 2 миллиона в лотерее. Второй суд над Навальным
В выпуске "О главном" за 5 февраля – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 миллион 900 тысяч гривен выигрыша в лотерею от 6 разных фирм. Оппозиционера Алексея Навального судят второй раз за неделю. На этот раз – за клевету на ветерана.
Источник:24 канал
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