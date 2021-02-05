В выпуске "О главном" за 5 февраля – заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1 миллион 900 тысяч гривен выигрыша в лотерею от 6 разных фирм. Оппозиционера Алексея Навального судят второй раз за неделю. На этот раз – за клевету на ветерана.

Также в выпуске: В Верховной Раде предлагают запретить работать в стенах парламента журналистам телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.