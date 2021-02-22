О главном: Бегство фигуранта дела "Приватбанка". Усиление карантина на Прикарпатье
В выпуске "О главном" за 22 февраля – правоохранители задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался сбежать из Украины. Ивано-Франковская область уже несколько дней подряд лидирует по количеству больных COVID-19, поэтому там ужесточили карантинные ограничения.
Источник:24 канал
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Санкции СНБО изрядно повлияли на планы Виктора Медведчука и изменили их. Однако не стоит рассчитывать на то, что политик так просто сдастся.
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