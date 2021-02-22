В выпуске "О главном" за 22 февраля – правоохранители задержали фигуранта дела "Приватбанка", который пытался сбежать из Украины. Ивано-Франковская область уже несколько дней подряд лидирует по количеству больных COVID-19, поэтому там ужесточили карантинные ограничения.

Также в выпуске: Санкции СНБО изрядно повлияли на планы Виктора Медведчука и изменили их. Однако не стоит рассчитывать на то, что политик так просто сдастся.