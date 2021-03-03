В выпуске "О главном" за 2 марта – Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена в Украину на празднование 30 годовщины Независимости. Ровно год назад в Украине зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом.

Также в выпуске: Нардепы в Раде собирали подписи, требуя провести внеочередную сессию. На ней должны рассмотреть увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По неизвестным причинам сбор приостановили.