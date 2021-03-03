О главном: Байдена пригласили в Украину. COVID-19 в Украине уже год
В выпуске "О главном" за 2 марта – Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу США Джо Байдена в Украину на празднование 30 годовщины Независимости. Ровно год назад в Украине зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом.
Источник:24 канал
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Нардепы в Раде собирали подписи, требуя провести внеочередную сессию. На ней должны рассмотреть увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По неизвестным причинам сбор приостановили.
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