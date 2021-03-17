В выпуске "О главном" за 17 марта – президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей. В Украине ужесточили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Также в выпуске: Партия "Слуга народа" будет просить Президента Украины Владимира Зеленского второй раз баллотироваться на должность. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.