О главном: Байден считает Путина убийцей. Новые штрафы ПДД
В выпуске "О главном" за 17 марта – президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина убийцей. В Украине ужесточили штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Источник:24 канал
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Партия "Слуга народа" будет просить Президента Украины Владимира Зеленского второй раз баллотироваться на должность. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.
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