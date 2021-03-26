О главном: Байден назвал конкурентов. Стратегия военной безопасности Украины
В выпуске "О главном" за 26 марта – Джо Байден заверил, что именно Китай является крупнейшим конкурентом США, а также недвусмысленно намекнул – России не стоит даже называть себя какой-то передовой державой. Владимир Зеленский утвердил Стратегию военной безопасности Украины. Согласно ей, военная безопасность – это всеобъемлющая или комплексная оборона.
Источник:24 канал
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Более 70% украинцев считают Россию агрессором. Почти столько же считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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