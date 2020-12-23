В выпуске программы "О главном" за 22 декабря – статистика говорит, что из-за снега по всей стране произошло почти 600 ДТП и 8 человек, к сожалению, погибли. Еще есть несколько десятков травмированных в результате непогоды. В Харькове 23 декабря прошли похороны городского главы Геннадия Кернеса.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: В госэкоинспекции провели рейд по новогодним ярмаркам. Они рассказали, как отличить легальную елку от той, которую срубили незаконно. Украина пока не планирует прекращать авиасообщение с Великобританией и другими странами из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса. В Мининфраструктуры заявляют, что рейсы выполняют преимущественно для возвращения украинцев с учебы на рождественские каникулы.