В выпуске программы "О главном" за 1 февраля – Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". По предварительной информации, за соответствующую инициативу проголосовали 198 депутатов. Владимир Зеленский дал интервью иностранным СМИ. Речь шла о членстве Украины в НАТО, президенте США Байдене и отказе от ядерного оружия.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Первый президент Украины прокомментировал основные положения Владимира Зеленского в интервью Axios. Леонид Кравчук выразил свое мнение относительно позиции президента.