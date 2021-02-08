О главном: 117 тысяч доз вакцины для украинцев. ОПЗЖ хочет объявить импичмент Зеленскому
В выпуске "О главном" за 8 февраля – уже в ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX. Ими будут вакцинировать медиков. ОПЗЖ мечтает объявить Владимиру Зеленскому импичмент. Все из-за блокирования медведчуковских телеканалов.
Источник:24 канал
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Украинские города засыпало снегом. Кое-где за ночь выпало до 30 сантиметров, а на дорогах образовался гололед. Непогода вызвала множество проблем как для горожан, так и для местных властей.
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