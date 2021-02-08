В выпуске "О главном" за 8 февраля – уже в ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX. Ими будут вакцинировать медиков. ОПЗЖ мечтает объявить Владимиру Зеленскому импичмент. Все из-за блокирования медведчуковских телеканалов.

Также в выпуске: Украинские города засыпало снегом. Кое-где за ночь выпало до 30 сантиметров, а на дорогах образовался гололед. Непогода вызвала множество проблем как для горожан, так и для местных властей.