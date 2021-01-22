В выпуске программы "О главном" за 22 января в Украине отметили 102 годовщину Дня соборности Украины и пандемия этому не помешала. В каждом регионе чтили память погибших героев. Расследование Навального о дворце Путина набрало 58 миллионов просмотров за 3 дня.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: 23 января объявили общенациональным днем траура по погибшим в Харькове. Пожар 21 января унес 15 жизней. Еще 5 пострадавших оказались в больнице.