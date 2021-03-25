Встреча лидеров "нормандской четверки" вряд ли может состояться в апреле. По мнению главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, задачей номер один является согласование мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе. А российская сторона касательно документа пока молчит.

Об этом Кравчук сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Только после согласования плана можно начать договоренности о дате нормандской встречи, говорит глава делегации.

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Пока Россия молчит, – Кравчук

Пока не будет согласован этот вопрос на уровне политических советников, пока они не договорятся о совместном плане, предложенном Францией, Германией и Украиной, а пока Россия молчит, то говорить о встрече на высшем уровне – нет такой возможности. Тем более нельзя говорить о дате встречи,

– добавил Кравчук.

Ранее именно Кравчук сообщал, что, возможно, лидеры Франции, России, Украины и Германии таки соберутся за столом переговоров в апреле. Однако никаких официальных подтверждений этому не было.

В России план – уже на столе, – Ермак

Отметим, что немецкие и французские партнеры предложили план урегулирования ситуации на Донбассе. Украинская сторона его доработала. В России, зато назвали документ "мифом".

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Как отметил председатель Офиса Президента Андрей Ермак, в Кремле план таки видели. Такие выводы можно сделать, поскольку некоторые положения документа уже опубликовали российские СМИ.