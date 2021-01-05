Майя Санду рассказала, с чем и для чего едет в Украину
Президентка Молдовы Майя Санду 12 января с официальным визитом посетит Украину. Как она сама объяснила, необходимо налаживать отношения между государствами, которых фактически не было в течение последних 4 лет.
О своих планах на визит в Киев Майя Санду рассказала в интервью DW.
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Она подчеркнула, что Молдова стремится к восстановлению отношений с Украиной, поскольку последние 4 года не было никакой работы на уровне президентов – лишь незначительная на уровне правительств.
У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС,
– рассказала президентка Молдовы.
Кроме того, она подчеркнула, что хочет решить с Украиной вопросы делимитации границ – их "разметки". Этот вопрос актуален через непризнанное Приднестровье, граничащее с нашим государством.
Украина – приоритет, как и Румыния
Кроме того, Майя Санду не смогла ответить, отношения с которой соседкой – Украиной или Румынией – для Молдовы важнее. Мол, оба направления являются приоритетом.
Президентка Молдовы призналась, что пригласила на визит румынского президента Клауса Йоханниса, как только тот позвонил, чтобы поздравить ее с победой на президентских выборах.
Зато Президента Украины Владимира Зеленского оно не успела пригласить в Молдову – тот позвонил с поздравлениями и первым пригласил Майю Санду в Киев.
Почему между Украиной и Молдовой были напряженные отношения?
Все из-за предыдущего президента Молдовы Игоря Додона. Это открыто пророссийский политик, который еще не вступив в должность, назвал Крым "русским", подыгрывая Кремлю.
Через свое заявление он попал под "блокаду" от украинских властей. Через несколько лет Додон заявил, что признает Украину в пределах ее международно признанных границ, но уже было слишком поздно.
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