Украина и Евросоюз во время заседания Совета ассоциации 11 февраля в Брюсселе обсудили ряд важных вопросов. В частности, подтвердили желание укрепить политические ассоциации и экономическую интеграцию между Украиной и ЕС.

В частности, это будут осуществлять на основе Соглашения об ассоциации. Одна из ключевых целей – создать всеобъемлющую зону свободной торговли.

Актуально Санкции ЕС против России будут действовать до полного выполнения минских договоренностей, – Боррель

Заседание Совета Ассоциации: детали

Заседание Совета ассоциации состоялось под сопредседательством главы дипломатии ЕС Жозеп Борреля и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Политики обсудили ключевые вопросы отношений ЕС и Украины.

COVID-19

Стороны отметили взаимное единство и солидарность в борьбе с пандемией коронавируса.

В ЕС отметили, что готовы помочь Украине получить ранний доступ к вакцинам. Кроме того, ЕС поддержит кампанию вакцинации через региональный проект совместно с ВОЗ. Совет ассоциации также ожидает, что уже вскоре украинцы смогут свободно путешествовать.

Реформы

ЕС приветствует усилия Украины на пути к реформированию. Однако необходимо активизировать усилия на пути к укреплению верховенства права и надлежащего функционирования антикоррупционных органов.

Приоритетом для Украины остается судебная реформа. Кроме того, в результате конституционного кризиса в Украине необходимо восстановить систему электронного декларирования и проверить добропорядочность судей.

Минские договоренности и нормандский формат

В ЕС в очередной раз подтвердили приверженность территориальной целостности Украины. Кроме того, Совет ассоциации подчеркнул важность режима прекращения огня с 27 июля 2020 года.

ЕС также настаивает, что Россия должна выполнить Минские договоренности.

Совет ассоциации поддерживает усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Оккупированный Крым

В ЕС отметили: ситуация с правами людей на оккупированном полуострове Крым ухудшается. Россия проводит активную политику милитаризации.

Совет ассоциации призвал Россию немедленно освободить всех пленников Кремля на Крымском полуострове.

Соглашение о свободном небе

В ЕС отметили, что соглашение о совместном авиационном пространстве стоит заключить как можно быстрее. Лучше всего это сделать уже в 2021 году.