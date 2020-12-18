Глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль не исключает, что доставить вакцину против COVID-19 в страны Европы могут украинским самолетом-гигантом "Мрия". Но туда нужно установить необходимое холодильное оборудование.

Украинская "Мрия" может буквально за несколько рейсов привезти необходимое количество вакцины против коронавируса в Европу. Об этом Денис Шмыгаль говорил во время онлайн-конференции "Украина и мир в 2021", организованной изданием "НВ".

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По словам премьера, Украина имеет определенные мощности и далеко не является отсталой страной в области технологий.

Даже есть такая идея, что наш самолет "Мрия" фактически за пару рейсов сможет привезти весь необходимый объем вакцин, например, из Северной Америки в Европу,

– заявил Шмыгаль.

Единственное, что на украинский самолет надо установить холодильное оборудование. Потому что вакцину против COVID-19 надо хранить при очень низкой температуре – до минус 70, или даже минус 80 градусов.

"Это вызов", но даже при этом условии использования "Мрии" значительно удешевит логистику в процессе транспортировки антикоронавирусной вакцины, убежден Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит 8 миллионов доз вакцины против COVID-19. То есть, вакцинировать смогут 4 миллиона человек (вакцину вводят дважды).

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