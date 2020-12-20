Владимир Зеленский не верит, что Соединенные Штаты и Россия могут договориться о перемирии на Донбассе. Президент считает, что Украина обязательно должна быть за столом переговоров, так как без нее мира достичь не удастся.

Могут ли Россия и Запад договориться о прекращении войны в Украине

Украинский лидер объяснил свою позицию относительно необходимости глобального перемирия между Россией и Запада для обеспечения мира на Донбассе в интервью The New York Times.

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Когда мы говорим, что Соединенные Штаты сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что у всех свои интересы, и "нужно не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость, свое желание".

Почему важно участие Украины в переговорах

Глава государства убежден, что крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем. Потому что каждая страна имеет свое "я".

Я не хотел бы, чтобы о мире на Донбассе и условиях этого мира договаривались какие-то глобальные игроки,

– подытожил Зеленский.

И подчеркнул, что для Украины важно быть за "этим столом переговоров, так как без нас невозможно договориться", потому что субъектом этой договоренности является Украина.

Обратите внимание! В своем интервью изданию Владимир Зеленский говорил о пандемии коронавируса, войне на Донбассе, сотрудничестве с США и будущим президентом Джо Байденом. Подробнее об этом читайте по ссылке.