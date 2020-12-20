Нужно ли для мира на Донбассе перемирие между Россией и Западом: что думает Зеленский
Владимир Зеленский не верит, что Соединенные Штаты и Россия могут договориться о перемирии на Донбассе. Президент считает, что Украина обязательно должна быть за столом переговоров, так как без нее мира достичь не удастся.
Могут ли Россия и Запад договориться о прекращении войны в Украине
Украинский лидер объяснил свою позицию относительно необходимости глобального перемирия между Россией и Запада для обеспечения мира на Донбассе в интервью The New York Times.
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Когда мы говорим, что Соединенные Штаты сядут за стол с Российской Федерацией и они договорятся обо всем, обо всем мире – я в это не верю,
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что у всех свои интересы, и "нужно не забывать, что каждая маленькая страна имеет свою независимость, свое желание".
Почему важно участие Украины в переговорах
Глава государства убежден, что крупные игроки никогда не смогут договориться в целом обо всем. Потому что каждая страна имеет свое "я".
Я не хотел бы, чтобы о мире на Донбассе и условиях этого мира договаривались какие-то глобальные игроки,
– подытожил Зеленский.
И подчеркнул, что для Украины важно быть за "этим столом переговоров, так как без нас невозможно договориться", потому что субъектом этой договоренности является Украина.
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