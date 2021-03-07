По мнению писателя и журналиста Станислава Асеева, нужна стратегия замораживания конфликта на Донбассе. В частности, до уровня, когда там перестанут стрелять и убивать людей.

Асеев заявил, что, несмотря на позицию России, в ближайшие годы ничего кардинально не произойдет.

Кстати США могут подавать сигнал Украине, чтобы действовать в отношении России жестче, – Асеев

Что говорит Асеев

Журналист рассказал, что однажды официально появился в эфире заседания Трехсторонней контактной группы, когда говорили о пыточной боевиков "Изоляция". Дело в том, что мужчина там был. Асеев говорит, что успел только представиться, а россияне уже начали его перебивать, требуя забрать микрофон.

По мнению мужчины, реакция была предсказуемой, поэтому он сидит за кадром в гуманитарной подгруппе. Асеев отметил, что такая позиция России касается и освобождения заложников – вопрос не движется.

Нам нужна стратегия "замораживания" этого конфликта хотя бы до уровня Приднестровья, там, где не убивают и не стреляют,

– утверждает журналист.

Асеев подытожил, что пока не получается выбить рычаг влияния России на фронте. Когда Украина идет на политические уступки, оккупанты обстреливают наши позиции. По словам писателя, вторым рычагом воздействия являются заложники, которыми Россия постоянно шантажирует.