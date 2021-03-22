Нужен решительный и единый сигнал, – Шмыгаль о стратегии ЕС в отношении России
Министры иностранных дел ЕС 22 марта должны обсудить стратегию России. Украина возлагает большие надежды на эту встречу и ожидает решительного сигнала по Москве.
Источник:Handelsblatt
Такую позицию озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он добавил, что единство Евросоюза в вопросе российской агрессии важно.
Важно Шмыгаль о вступлении Украины в Евросоюз: Не вижу принципиальных препятствий
Кроме того, решительная позиция ЕС в отношении России и ее агрессии, по мнению Шмыгаля, усиливает также позицию Евросоюза как международного игрока.
Россия прилагает много усилий, чтобы расколоть это единство стран-членов, вбивая клин между ними. Мы понимаем, что госпожа Федеральный канцлер Ангела Меркель играет важную роль в борьбе за европейское единство,
– добавил Шмыгаль.
Украинский премьер отметил, что вооруженная агрессия России в Украине очень опасный прецедент для всей Европы. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма.
"Две недели назад мы согласовали стратегию по возвращению Крыма. Международная Крымская платформа должна стать эффективным инструментом деоккупации, консолидирующим международную поддержку по возврату украинского Крыма", – сказал премьер.
К слову В Кремле нарастают истерические эмоции из-за "Крымской платформы", – Кулеба
Заметим, что Евросоюз неоднократно накладывал санкции на Россию. Таким образом в ЕС хотят повлиять на действия страны-агрессора.
Какие санкции ЕС ввел против России
- В июне 2020 года послы стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции против России, введенные после незаконной аннексии Крыма.
- Впоследствии ЕС на год санкции против россиян из-за отравления Скрипалей. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2021 года.
- 15 октября 2020 года ЕС ввел санкции против 6 россиян из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Поделиться новостью