Министры иностранных дел ЕС 22 марта должны обсудить стратегию России. Украина возлагает большие надежды на эту встречу и ожидает решительного сигнала по Москве.

Такую позицию озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он добавил, что единство Евросоюза в вопросе российской агрессии важно.

Важно Шмыгаль о вступлении Украины в Евросоюз: Не вижу принципиальных препятствий

Кроме того, решительная позиция ЕС в отношении России и ее агрессии, по мнению Шмыгаля, усиливает также позицию Евросоюза как международного игрока.

Россия прилагает много усилий, чтобы расколоть это единство стран-членов, вбивая клин между ними. Мы понимаем, что госпожа Федеральный канцлер Ангела Меркель играет важную роль в борьбе за европейское единство,

– добавил Шмыгаль.

Украинский премьер отметил, что вооруженная агрессия России в Украине очень опасный прецедент для всей Европы. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не смирится с оккупацией Крыма.

"Две недели назад мы согласовали стратегию по возвращению Крыма. Международная Крымская платформа должна стать эффективным инструментом деоккупации, консолидирующим международную поддержку по возврату украинского Крыма", – сказал премьер.

К слову В Кремле нарастают истерические эмоции из-за "Крымской платформы", – Кулеба

Заметим, что Евросоюз неоднократно накладывал санкции на Россию. Таким образом в ЕС хотят повлиять на действия страны-агрессора.

Какие санкции ЕС ввел против России