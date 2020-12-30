Украинский союз писателей больше не будет публиковать произведения авторов из стран, выступавших в международных организациях против территориальной целостности Украины. Среди таких были Россия, Беларусь и Армения.

В целом не будут публиковать авторов из 14 стран. Такое решение приняли на заседании союза, сообщает "Украинская литературная газета".

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Какие страны вошли в список

Россия,

Беларусь,

Венесуэла,

Армения,

Зимбабве,

Иран,

Камбоджа,

Киргизстан,

Китай,

КНДР,

Куба,

Лаос,

Мьянма,

Никарагуа,

Сербия,

Сирия,

Судан.

Исключения

Исключением могут быть произведения умерших классиков или тех авторов, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию России.

Также союз направит соответствующее постановление в Минкульт, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей.

Какие еще решения приняли

Кроме того, в союзе прекратят проведение творческих вечеров, круглых столов, конференций с дипломатическими представительствами вышеприведенных стран.

Члены союза не будут принимать участия в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.