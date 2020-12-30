Союз писателей Украины больше не будет публиковать российских и белорусских авторов: причина
Украинский союз писателей больше не будет публиковать произведения авторов из стран, выступавших в международных организациях против территориальной целостности Украины. Среди таких были Россия, Беларусь и Армения.
В целом не будут публиковать авторов из 14 стран. Такое решение приняли на заседании союза, сообщает "Украинская литературная газета".
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Какие страны вошли в список
- Россия,
- Беларусь,
- Венесуэла,
- Армения,
- Зимбабве,
- Иран,
- Камбоджа,
- Киргизстан,
- Китай,
- КНДР,
- Куба,
- Лаос,
- Мьянма,
- Никарагуа,
- Сербия,
- Сирия,
- Судан.
Исключения
Исключением могут быть произведения умерших классиков или тех авторов, которые публично поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают агрессию России.
Также союз направит соответствующее постановление в Минкульт, Госкомтелерадио, Украинский институт книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей.
Какие еще решения приняли
Кроме того, в союзе прекратят проведение творческих вечеров, круглых столов, конференций с дипломатическими представительствами вышеприведенных стран.
Члены союза не будут принимать участия в любых литературно-художественных мероприятиях, инициированных представителями стран, которые поддерживают российскую агрессию против Украины.
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