Новим міністром енергетики може бути хтось з чинних депутатів, – нардепка зі "Слуги народу"
Верховна Рада, вже вдруге, не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. У "Слузі народу" не виключають, що цю посаду може обійняти хтось із чинних депутатів.
Джерело: 24 канал
Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у прямому ефірі. Вона сказала, що ще у січні голосувала за Вітренка.
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На запитання журналіста, чи вже цілковито відкинули кандидатуру Вітренка і чи розглядають зараз нових кандидатів на посаду міненерго, нардепка відповіла, що у будь-якому випадку у Вітренка не стане більше повноважень, тож потрібно буде проголосувати за іншу кандидатуру.
Говорити про конкретні прізвища поки рано. Однак я не виключаю, що можна думати у бік чинних народних депутатів. Принаймні розглянути такі кандидатури,
– пояснила Кравчук.
Причина провалу голосування
За її словами, посада не залежить від прізвища міністра. Важливо, щоб вже розпочаті рішення продовжились.
"Мова йде не лише про регулювання тарифів на опалювальний період, але й перспектива щодо видобутку власного газу", – наголосила Кравчук.
Щодо причин, чому за Вітренка не назбиралось голосів, вона назвала 2 головні чинники:
- негативні відгуки щодо премії у розмірі 4 мільйонів доларів за перемогу Нафтогазу над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі у 2019 році;
- загальний негатив від тарифів та підняття цін, які збіглися із призначенням Вітренка.
Призначення Вітренка: що передувало
- Призначення Вітренка главою Міненергетики 17 грудня Верховна Рада теж провалила. "За" проголосували лише 186 нардепів із 226 необхідних. Виконувачем обов'язків міністра Вітренка призначили вже на засіданні Кабміну.
- Згодом у "Слузі народу" повідомили, що кандидатуру Вітренка в січня знову винесуть на розгляд нардепів, зазначивши, що альтернативи йому на цій посаді немає.
- Після цього Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язки міністра енергетики.
- Таке рішення уряду не сподобалося голові Верховної Ради Дмитру Разумкову.
- Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики 28 січня. За його кандидатуру проголосували лише 204 нардепи із 226 необхідних.
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