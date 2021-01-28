Верховна Рада, вже вдруге, не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики. У "Слузі народу" не виключають, що цю посаду може обійняти хтось із чинних депутатів.

Джерело: 24 канал

Про це сказала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у прямому ефірі. Вона сказала, що ще у січні голосувала за Вітренка.

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На запитання журналіста, чи вже цілковито відкинули кандидатуру Вітренка і чи розглядають зараз нових кандидатів на посаду міненерго, нардепка відповіла, що у будь-якому випадку у Вітренка не стане більше повноважень, тож потрібно буде проголосувати за іншу кандидатуру.

Говорити про конкретні прізвища поки рано. Однак я не виключаю, що можна думати у бік чинних народних депутатів. Принаймні розглянути такі кандидатури,

– пояснила Кравчук.

Причина провалу голосування

За її словами, посада не залежить від прізвища міністра. Важливо, щоб вже розпочаті рішення продовжились.

"Мова йде не лише про регулювання тарифів на опалювальний період, але й перспектива щодо видобутку власного газу", – наголосила Кравчук.

Щодо причин, чому за Вітренка не назбиралось голосів, вона назвала 2 головні чинники:

негативні відгуки щодо премії у розмірі 4 мільйонів доларів за перемогу Нафтогазу над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражі у 2019 році; загальний негатив від тарифів та підняття цін, які збіглися із призначенням Вітренка.

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