Службу протокола президента называют "невидимым фронтом", которая готовит приемы, визиты и мероприятия для главы государства. Этим занимаются всего 15 человек.

Ведомство расположено в Доме с химерами. Об этом рассказал новоназначенный заместитель главы Офиса Президента Игорь Брусило, который до недавнего времени работал заведующим Службы протокола.

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Сколько людей работают в Службе

Ведомство состоит из 3 отделов: межгосударственных мероприятий, церемониала и внутригосударственных мероприятий и официальной переписки.

В каждом отделе работают 3 сотрудника и руководитель. Соответственно, три отдела по четыре человека. Однако, по штатному расписанию, в Службе работают 15 человек. Еще есть заместитель, первый заместитель и, собственно, руководитель.

Максимальное количество людей, которые когда-то работали в учреждении, достигало 30.

Кто курирует Службу

Брусило рассказал, что работу ведомства координирует глава Офиса Президента Андрей Ермак. Кстати, бывший заведующий Службой крайне положительно отзывался о Ермаке.

Как готовят визит президента в другую страну

На примере последней поездки президента Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты, чиновник отметил, что сначала о визите договариваются обе стороны.

Дело в том, что любой визит должен быть обоснованным, то есть надо определить вопросы, которые будут выносить на переговоры, повестку дня и карту выполнения договоренностей. Когда относительно этого придут к согласию, Украина отправляет передовую группу.

Как правило, с целью экономии государственных средств мы не превышаем лимиты в 7 дней для подготовки зарубежных визитов,

– подчеркнул Брусило.

Собственно, через 7 дней эта группа вылетает и готовит визит главы страны. Кстати, протокол президента Брусило назвал "невидимым фронтом".

Обратите внимание! В феврале Зеленский вместе с женой прибыли в ОАЭ с первым официальным визитом. Тогда глава Украины подписал ряд двусторонних договоренностей.