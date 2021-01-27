Ночью не будут звонить: как новый закон Рады защитит должников от коллекторов
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект для защиты должников от коллекторов. Документ запрещает звонить ночью человеку, а также его работодателю, соседям, родственникам и распространять персональные данные.
Источник: 24 канал
Сейчас в Украине есть примерно 200 коллекторских компаний. Это рассказал один из авторов законопроекта и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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Коллекторская деятельность не регулируется
По его словам, их деятельность почти не регулируется. К должникам применяют психологическое насилие, и они теряют желание жить.
Это абсолютное зло, которое сейчас существует в виде недобропорядочных коллекторов,
– отметил Гетманцев.
Он отметил, что чтобы нормировать коллекторскую деятельность, нужно было ввести определенные правила этикета.
"Мы стоим на позиции, что каждый должен платить свои долги. Но никого в процессе втягивания долга нельзя унижать. Человеческое достоинство – абсолютное право каждого", – сказал эксперт.
Кого будут вносить в реестр
Национальный банк, как рассказал Гетманцев, будет получать полномочия для того, чтобы осуществлять регулирование этого вида деятельности. В частности относительно части, которая касается финансовых долгов компаний. Именно Нацбанк должен выставлять требования:
- относительно добропорядочности;
- о соответствии их деятельности с законодательством.
Если коллектор совершает правонарушение – Нацбанк получает право рассматривать жалобы и проводить расследование. Тогда коллектора лишают права оказывать соответствующие услуги.
Исключение недобросовестных коллекторов
Любое лицо, получившее неправомерное влияние со стороны коллектора, может обратиться к Нацбанку. Он, проведя расследование факта и найдя доказательства нарушения, применит к коллектору соответствующие санкции.
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