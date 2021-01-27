Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект для защиты должников от коллекторов. Документ запрещает звонить ночью человеку, а также его работодателю, соседям, родственникам и распространять персональные данные.

Источник: 24 канал

Сейчас в Украине есть примерно 200 коллекторских компаний. Это рассказал один из авторов законопроекта и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Коллекторская деятельность не регулируется

По его словам, их деятельность почти не регулируется. К должникам применяют психологическое насилие, и они теряют желание жить.

Это абсолютное зло, которое сейчас существует в виде недобропорядочных коллекторов,

– отметил Гетманцев.

Он отметил, что чтобы нормировать коллекторскую деятельность, нужно было ввести определенные правила этикета.

"Мы стоим на позиции, что каждый должен платить свои долги. Но никого в процессе втягивания долга нельзя унижать. Человеческое достоинство – абсолютное право каждого", – сказал эксперт.

Кого будут вносить в реестр

Национальный банк, как рассказал Гетманцев, будет получать полномочия для того, чтобы осуществлять регулирование этого вида деятельности. В частности относительно части, которая касается финансовых долгов компаний. Именно Нацбанк должен выставлять требования:

относительно добропорядочности;

о соответствии их деятельности с законодательством.

Если коллектор совершает правонарушение – Нацбанк получает право рассматривать жалобы и проводить расследование. Тогда коллектора лишают права оказывать соответствующие услуги.

Заметим! Гетманцев ответил, что после вступления закона в действие реестр можно создать за 3 месяца.

Исключение недобросовестных коллекторов

Любое лицо, получившее неправомерное влияние со стороны коллектора, может обратиться к Нацбанку. Он, проведя расследование факта и найдя доказательства нарушения, применит к коллектору соответствующие санкции.