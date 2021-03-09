Санкции ЕС и США за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального для многих показались очень слабыми, ведь снова не коснулись олигархов Путина. Однако есть закон, который предусматривает еще ряд шагов, вплоть до финансовой изоляции России.

В то же время ЕС вспоминает о 5-й директиве и начинает раскрывать все "грязные" деньги Кремля в Европе. Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий решил проанализировать важные новости за последнюю неделю, которые всколыхнули Россию и Украину.

Интересно Запад боится олигархов Путина: санкций против них до сих пор не ввели

На ютуб-канале 24 канала состоится стрим, где журналист попытается ответить на вопрос: "Что же ждет Россию дальше?". Кроме того, будут говорить и о следующем:

о судебной реформе Владимира Зеленского, которой не суждено было сбыться;

о том, как белорусский диктатор Лукашенко наворовал целое состояние за 26 лет правления.

Все это в прямой трансляции в 20:00 – не пропустите!

Прямая трансляция с Алексеем Печием на 24 канале: смотрите видео