Министерство иностранных дел намерено проконсультироваться с европейскими коллегами по реагированию на новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великой Британии. Сейчас украинцам рекомендуют отказаться от поездок в отдельные регионы островного государства.

Украинские государственные ведомства внимательно отслеживают ситуацию с выявленным новым штаммом коронавируса, отметило МИД Украины.

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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что украинские дипломаты тесно контактируют с правительствами других государств, которые уже приняли решение о запрете авиарейсов из Великой Британии.

Однако решение о дальнейших шагах Украины в этой ситуации одобрят после полного анализа ситуации и консультаций с западными партнерами.

Сейчас рекомендуем гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточной Англии,

– отметили в МИД.

Коротко о новом штамме коронавируса: