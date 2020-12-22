Новый штамм коронавируса: МИД предоставило рекомендации по посещению Великой Британии
Министерство иностранных дел намерено проконсультироваться с европейскими коллегами по реагированию на новый штамм коронавируса, который обнаружили в Великой Британии. Сейчас украинцам рекомендуют отказаться от поездок в отдельные регионы островного государства.
Украинские государственные ведомства внимательно отслеживают ситуацию с выявленным новым штаммом коронавируса, отметило МИД Украины.
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Внешнеполитическое ведомство отмечает, что украинские дипломаты тесно контактируют с правительствами других государств, которые уже приняли решение о запрете авиарейсов из Великой Британии.
Однако решение о дальнейших шагах Украины в этой ситуации одобрят после полного анализа ситуации и консультаций с западными партнерами.
Сейчас рекомендуем гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточной Англии,
– отметили в МИД.
Коротко о новом штамме коронавируса:
- Впервые этот новый штамм обнаружили еще в сентябре, а уже в ноябре примерно 25% всех заражений в Лондоне регистрировали именно новым штаммом коронавируса, пока это более 65% от общего количества заражений COVID-19.
- Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что новый штамм может быть на 70% заразнее и именно по этой причине на 0,4 может вырастет индекс репродукции. Но некоторые ученые утверждают, что такие расчеты завышены.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировали случаи инфицирования новым штаммом вируса, который совпал с британскими, в Нидерландах, Австралии и Дании. Кроме того, о новом, более заразном варианте коронавируса ранее сообщали и в Южно-Африканской Республике.
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