В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – более агрессивный и заразный, чем предыдущий. Болезнь уже подхватили более тысячи человек. Из-за угрозы новой вспышки ряд стран принял решение прекратить сообщение с Соединенным Королевством, какие именно – читайте в материале 24 канала.

Какие страны закрыли границы для британцев

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новую мутацию вируса обнаружили не только в Британии, а также в Дании, Нидерландах и Австралии. Эксперты ВОЗ находятся на постоянном контакте с официальным Лондоном. Об этом сообщает DW.

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По информации СМИ, со следующей недели границы с Великобританией может закрыть весь Евросоюз. Пока что решение принимают в каждой стране в частности.

Нидерланды: Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. В стране уже обнаружили новую мутацию вируса. Запрет ввели с 6 часов утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать она предварительно до 1 января. Также нидерландские власти рассматривают возможный запрет другого транспортного сообщения с Британией.

Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. В стране уже обнаружили новую мутацию вируса. Запрет ввели с 6 часов утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать она предварительно до 1 января. Также нидерландские власти рассматривают возможный запрет другого транспортного сообщения с Британией. Бельгия: Вслед за Амстердамом решение прекратить принимать рейсы из Британии приняли и в Брюсселе. Запрет прибытия авиарейсов и поездов вступит в действие в полночь 20 декабря и будет действовать как минимум сутки.

Вслед за Амстердамом решение прекратить принимать рейсы из Британии приняли и в Брюсселе. Запрет прибытия авиарейсов и поездов вступит в действие в полночь Австрия: В Австрии тоже решили остановить сообщение с Британией, однако когда оно начнет действовать и сколько продлится – неизвестно.

В Австрии тоже решили остановить сообщение с Британией, однако когда оно начнет действовать и сколько продлится – неизвестно. Чехия: в Чехии пока не принимали аналогичные решения вслед за другими странами. Однако Прага решила ввести более строгие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Туманного Альбиона.

в Чехии пока не принимали аналогичные решения вслед за другими странами. Однако Прага решила ввести более строгие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Туманного Альбиона. Италия.

Германия : По информации немецких СМИ, канцлер страны Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех границ ЕС для британцев. Сейчас в Германии полиция получила приказ усиленно контролировать людей, прибывающих из Великобритании и ЮАР.

: По информации немецких СМИ, канцлер страны Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех границ ЕС для британцев. Сейчас в Германии полиция получила приказ усиленно контролировать людей, прибывающих из Великобритании и ЮАР. Франция : власти решили приостановить рейсы из Великобритании минимум на 48 часов.

: власти решили приостановить рейсы из Великобритании минимум на 48 часов. Израиль: Тель-Авив решил пойти на аналогичный шаг, как и Франция. В целом израильские власти внесли в "красный список" все страны мира, то есть признали их эпидемиологически опасными. Израиль закрыл границы для жителей Великобритании, ЮАР и Дании.

Тель-Авив решил пойти на аналогичный шаг, как и Франция. В целом израильские власти внесли в "красный список" все страны мира, то есть признали их эпидемиологически опасными. Израиль закрыл границы для жителей Великобритании, ЮАР и Дании. Литва .

. Греция : в Греции для лиц, прибывших из Великобритании, ввели 7-дневный карантин.

: в Греции для лиц, прибывших из Великобритании, ввели 7-дневный карантин. Ирландия.

Эстония.

Латвия.

Швеция.

Болгария.

Сальвадор.

Важно! Поезда "Евростар" приостановили сообщение между Лондоном и Брюсселем, а также Лондоном и Амстердамом. Отметим, в США, тем временем, изучают ситуацию с новым штаммом коронавируса из Британии. Сейчас в Вашингтоне не видят необходимости закрывать границы для прибывших из Объединенного Королевства.

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