Агрессивный штамм COVID-19 в Великобритании: какие страны закрыли сообщение с Туманным Альбионом
В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – более агрессивный и заразный, чем предыдущий. Болезнь уже подхватили более тысячи человек. Из-за угрозы новой вспышки ряд стран принял решение прекратить сообщение с Соединенным Королевством, какие именно – читайте в материале 24 канала.
Какие страны закрыли границы для британцев
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новую мутацию вируса обнаружили не только в Британии, а также в Дании, Нидерландах и Австралии. Эксперты ВОЗ находятся на постоянном контакте с официальным Лондоном. Об этом сообщает DW.
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По информации СМИ, со следующей недели границы с Великобританией может закрыть весь Евросоюз. Пока что решение принимают в каждой стране в частности.
- Нидерланды:Правительство Нидерландов приняло решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. В стране уже обнаружили новую мутацию вируса. Запрет ввели с 6 часов утра воскресенья, 20 декабря, и будет действовать она предварительно до 1 января. Также нидерландские власти рассматривают возможный запрет другого транспортного сообщения с Британией.
- Бельгия: Вслед за Амстердамом решение прекратить принимать рейсы из Британии приняли и в Брюсселе. Запрет прибытия авиарейсов и поездов вступит в действие в полночь 20 декабря и будет действовать как минимум сутки.
- Австрия:В Австрии тоже решили остановить сообщение с Британией, однако когда оно начнет действовать и сколько продлится – неизвестно.
- Чехия: в Чехии пока не принимали аналогичные решения вслед за другими странами. Однако Прага решила ввести более строгие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Туманного Альбиона.
- Италия.
- Германия: По информации немецких СМИ, канцлер страны Ангела Меркель намерена добиваться закрытия всех границ ЕС для британцев. Сейчас в Германии полиция получила приказ усиленно контролировать людей, прибывающих из Великобритании и ЮАР.
- Франция: власти решили приостановить рейсы из Великобритании минимум на 48 часов.
- Израиль: Тель-Авив решил пойти на аналогичный шаг, как и Франция. В целом израильские власти внесли в "красный список" все страны мира, то есть признали их эпидемиологически опасными. Израиль закрыл границы для жителей Великобритании, ЮАР и Дании.
- Литва.
- Греция: в Греции для лиц, прибывших из Великобритании, ввели 7-дневный карантин.
- Ирландия.
- Эстония.
- Латвия.
- Швеция.
- Болгария.
- Сальвадор.
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Что происходит в Великобритании
- Между тем, в Великобритании ввели строгие ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. Люди массово пытаются покинуть Лондон, поэтому образовались серьезные заторы на крупных автомагистралях.
- По состоянию на 20 декабря в стране COVID-19 обнаружили у более 2 миллионов человек. С начала эпидемии умерли уже более 67 тысяч больных.
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