Новый штамм COVID-19: как Украина координирует свои действия с ЕС
Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию относительно распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. В частности, украинский Минздрав ежедневно общается со специалистами Европейского комитета.
Из-за нового вида коронавируса Украина в качестве наблюдателя присоединилась к Европейскому комитету по безопасности здоровья. Об этом заявил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий, сообщает УНН.
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Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим Минздравом и специалистами Европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским Минздравом с Минздравом государств-членов ЕС,
– сказал Точицкий.
Заметим, Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране нового штамма COVID-19.
Что известно о мутации коронавируса
- Мутировавший коронавирус может быть заразнее от уже известного на 70%.
- Кроме того, он распространяется значительно быстрее.
- Новым штаммом коронавируса уже заразились люди в Великобритании, Италии, Дании, Нидерландах и Австралии.
- С 20 декабря в Лондоне и двух графствах на юго-востоке Англии ввели локдаун.
- 21 декабря правительство Великобритании соберется на экстренное заседание из-за стремительного распространения мутировавшего коронавируса.
- Главной темой встречи станет обсуждение ограничений транспортного сообщения с Туманным Альбионом.
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