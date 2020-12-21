Европейский Союз и Украина имеют соответствующую коммуникацию относительно распространения новой мутации коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. В частности, украинский Минздрав ежедневно общается со специалистами Европейского комитета.

Из-за нового вида коронавируса Украина в качестве наблюдателя присоединилась к Европейскому комитету по безопасности здоровья. Об этом заявил представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий, сообщает УНН.

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Есть соответствующая коммуникация на ежедневной основе между нашим Минздравом и специалистами Европейского комитета. Поэтому все эти вещи проговариваются непосредственно специалистами, и непосредственно украинским Минздравом с Минздравом государств-членов ЕС,

– сказал Точицкий.

Заметим, Кабмин планирует временно ограничить авиасообщение с Великобританией из-за распространения в стране нового штамма COVID-19.

Что известно о мутации коронавируса