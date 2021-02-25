Министерство юстиции зарегистрировало новый "Медиахолдиг "Новости", который связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Однако за лицензией в Нацсовет еще не обращались.

Так, в Минюсте 18 февраля зарегистрировали медиахолдинг. Об этом заявили в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

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Что говорит Нацсовет

Отметили, что "Медиахолдинг "Новости" может обратиться в Нацсовет с заявлением о лицензии на вещание. Однако это заявление должно соответствовать требованиям украинского законодательства о телевидении и радиовещании.

Если документы этому не будут отвечать, Нацсовет может отказать в лицензии.

Что этому предшествовало

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что медведчуковские каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne, которые называли себя "Медиахолдинг "Новости", создали ООО с таким же названием. Его зарегистрировали через 2 недели после блокирования каналов.

Обратите внимание! Совет национальной безопасности и обороны 2 февраля применил санкции против соратника Медведчука Тараса Козака. Таким образом медведчуковские каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание.