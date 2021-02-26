Новый канал Медведчука уже начали блокировать провайдеры
Украинские провайдеры начали блокировать телеканал "Первый независимый", созданный работниками "112 Украина", ZIK и NewsOne. Это произошло вскоре после того, как он начал свое вещание.
Источник:24 канал
Телеканал уже отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Об этом в эфире нового медиа рассказали его работники.
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Какие провайдеры уже блокируют "Первый независимый":
- Oll.tv;
- Lanet.
"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", – заявили в эфире "Первого независимого".
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