Украинские провайдеры начали блокировать телеканал "Первый независимый", созданный работниками "112 Украина", ZIK и NewsOne. Это произошло вскоре после того, как он начал свое вещание.

Телеканал уже отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Об этом в эфире нового медиа рассказали его работники.

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Какие провайдеры уже блокируют "Первый независимый":

Oll.tv;

Lanet.

"Телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование от СБУ не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения", – заявили в эфире "Первого независимого".

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