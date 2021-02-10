Сотрудники ZIK, NewsOne и 112 планируют создать новое медиа. Вероятно, оно будет принадлежать поровну всем сотрудникам закрытых каналов, которые связывают с Виктором Медведчуком. Однако шансы на создание нового пророссийского телеканала вполне возможны.

Об этом сказал первый заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Он отметил, что собрать документы и получить лицензию – это дело не одного дня.

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По его словам, в Нацсовете не исключают, что такой канал создадут – это вполне возможно. Он пояснил, что наше законодательство достаточно либеральное, поэтому у регулятора есть очень мало возможностей отказать в основании нового спутникового канала.

Когда мы говорим о том, что законодательство устарело и мы хотели бы иметь новый закон о медиа, то предсказывали именно эту ситуацию,

– отметил Коваль.

Однако, если все документы будут идеально собраны – это не даст возможности остановить развитие этих событий. Но поскольку это будет новая лицензия, то предыдущие санкции автоматически не будут иметь силу.