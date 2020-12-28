Жителей оккупированного Луганска в канун 2021 года ждет новое испытание – их психику проверит так называемое "новогоднее шоу" от местного филиала байкеров Путина.

На днях в захваченном "русским миром" украинском городе оккупанты устроили мотошабаш, который они почему-то назвали байкерским шоу под названием "Волки русской весны". 24 канал получил несколько кадров с репетиции этого, прости господи, "шоу": внимание, фото из категории 18+, смотреть только подготовленной аудитории на свое усмотрение.

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Участники события разыгрывают нехитрую сценку с традиционным набором пропагандистов из РФ: "фашистами", "бендеровцами" и ряжеными путинскими террористами.

Весь этот паноптикум – плод болезненного воображения главного путинского байкера Александра "Хирурга" Залдостанова, который является одним из участников оккупации Крыма. Он когда-то написал новогоднюю трешовую сказку под названием "Противостояние", которая и стала основой для психоделического “шоу” в Луганске. Конечно, все это "действо" было щедро проплачено за счет российских пенсионеров.

Это театральное, пиротехническое, акробатическое, каскадерское шоу... Данное мероприятие имеет определенный подход, взгляд на жизнь глазами "ночных волков" и, безусловно, это патриотически направленное мероприятие, – представитель оккупантов рекламирует свое “шоу”, но у него не получается.

Скрепное "действо" больше похоже на сельскую дискотеку / Фото 24 канала

Несчастные луганчане пришли на этот трэш с детьми / Фото 24 канала

Шабаш освящен фейковой цитатой Сталина и его последователя Путина / Фото 24 канала

"Шоу" прошло под ледяным дождем – сама природа была против / Фото 24 канала

Здесь был "русский мир" / Фото 24 канала

Плакат для Гааги / Фото 24 канала

Издевательство над психикой и без того несчастных жителей оккупированного города продлится около двух недель.