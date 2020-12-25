Города Украины в основном откажутся от масштабных празднований Нового года и Рождества в связи с пандемией коронавируса. Однако не откажутся от установки праздничных елок.

Киев, Львов и Харьков не откажутся от празднований на Новый год и Рождество, однако будут определенные ограничения. О том, как в городах Украины будут праздновать новогодне-рождественские праздники в условиях пандемии – читайте в материале 24 канала.

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Киев

Официальное празднование Нового года в Киеве стартовало 19 декабря и продлится до 19 января.

Елка в Киеве

Огни на главной елке Киева Софийской площади зажгли традиционно в день Святого Николая. Несмотря на карантин, доступ к елке не запретят. Однако организаторы будут следить за соблюдением карантинных ограничений.

Кстати, главная елка Киева попала в топ-10 самых красивых в Европе.



Елка в Киеве / Фото Укринформ

Какие будут ограничения

На праздничных ярмарках нанесут разметку для соблюдения дистанции и будут контролировать ее соблюдение. При нарушениях на организаторов будут налагать наказание.

Кроме этого, локации с развлечениями, где может быть массовое скопление людей, не будут работать. Так, из-за коронавируса в столице не будет фуд-кортов, концертов и анимационных программ. Однако можно будет просмотреть арт-инсталляции, приобрести сувениры, напитки и снеки.

Праздничные локации

В Киеве действует новый новогодний маршрут длиной 8 километров в обе стороны от Арки дружбы народов до Контрактовой площади.

Еще одна локация расположена на Контрактовой площади. Там 18-метровую новогоднюю красавицу оформят в стиле "Петриковской росписи".

Возле Офиса Президента обустроили "Рождественский городок". Здесь работает каток, карусель, фотозоны, резиденция Святого Николая и киоски с глинтвейном и едой. Елка в городке украшена игрушками, которые собственноручно изготовили дети с особыми потребностями.

Кроме этого, в столице можно посетить праздничные городки возле Дворца "Украина", а также на ВДНХ.



Елка возле Офиса Президента / Фото ОП

Львов

Новогодне-рождественские праздники во Львове пройдут без масштабных празднований. Правда, традиционные праздничные мероприятия состоятся, но с соблюдением карантина. В частности, в городе установили елку и обустроили неподалеку праздничную ярмарку.



Главная елка Львова / Фото "Львівський портал"

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Какие будут ограничения

Власти Львова призвали местные организации отказаться от масштабных торжеств.

Между тем главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, на небольших локациях, которые все равно позволят людям ощутить дух Рождества. Речь идет об установлении рождественской шопки, дидуха и тому подобное,

– рассказал заместитель мэра по вопросам развития Андрей Москаленко.

Каток на площади Рынок тоже работает, правда, в связи с карантинными ограничениями: масочный режим, температурный скрининг, ограниченное количество людей.

Перед Рождеством, 6 января, во Львове будет открытие рождественского Дидуха, а 7 января состоится "Рождество в Шевченковском гае".

Харьков

В Харькове традиционно открыли праздничную елку. Однако в этом году на площади не было традиционного дома Деда Мороза, ярмарки или праздничного концерта.

Из-за пандемии в Харькове решили отказаться от громких празднований. Правда, возле елки будет звучать музыка, а неподалеку люди смогут выпить в фуд-зоне вкусный глийнтвейн или попробовать пироги.

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Одесса

В Одессе организуют альтернативные варианты празднования. Например, люди смогут полюбоваться главной елкой города или прокатиться на новогодней карусели и паровозике на Приморском бульваре.

В мэрии отметили, что основная часть мероприятий состоится в формате онлайн, так как одесские телеканалы будут транслировать концерты и поздравления городского головы с новогодними праздниками.

Кроме того, в новогоднюю ночь в каждом районе Одессы запустят салюты. Также одесситы и гости города смогут посетить спектакли в театрах и на развлекательных площадках, но с соблюдением карантина.



Главная елка в Одессе / Фото Одесского городского совета

Тернополь

Из-за пандемии коронавируса в Тернополе не будет масштабного празднования. Однако в городе установили главную елку на Театральной площади. Также люди смогут развлечься в "Прекрасном зимнем городке" и приобрести разнообразные сувениры или сладости.

Кроме этого, рядом с новогодней елкой и рождественской шопкой будут детские аттракционы и каток под открытым небом.

Хмельницкий

В центре Хмельницкого зажгли новогоднюю елку и дали старт работе Рождественской ярмарки. Власть до последнего держала интригу и не объявляла ни дату, ни время открытия новогодне-рождественского городка в центре Хмельницкого. Праздничный концерт тоже не устраивали. Все ради того, чтобы избежать большого скопления людей.

На площадке возле кинотеатра имени Шевченко разместили несколько фотозон – как с прошлого года, так и новых.

Какая елка в Хмельницком

Елку устанавливали в "экономном режиме" – силами работников коммунального предприятия "Горсвет", чтобы не тратить лишние деньги из бюджета на оплату работы подрядчика. Не обновляли ни праздничную иллюминацию на Проскуровской (использовали прошлогоднюю), ни фотозону-тоннель. Правда, в фотозоне заменили последнюю цифру года на "1".



Главная елка Хмельницкого

Рождественские домики на ярмарке в Хмельницком установили с учетом требований карантина – так, чтобы между ними было достаточно места и не образовывались скопления людей.

Полтава

В Полтаве отказались от традиционных празднований Нового года, учитывая ситуацию с коронавирусом. Однако главную елку города открыли.

Какие будут ограничения

Что касается празднования Нового года, то в городе отказались от ярмарок, от празднований в детсадах, школах.

Но нужно оставить новогоднюю елку, чтобы люди могли хоть как-то порадоваться. Мы не планируем проводить громкие празднования. Более того, думаю сделать открытие главной елки таким, чтобы не создавать ажиотаж. Например, открыть ее ночью или поздно вечером,

– рассказал секретарь горсовета Хмельницкого.

Винница

Городские власти Винницы решили не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат. Так решили из-за дискуссии, которая началась среди горожан относительно целесообразности установки елки.

"Даже есть несколько петиций по этому поводу. Одни жители общины считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно, и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с COVID-19. Другие – наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций", – написал в соцсетях мэр Винницы Сергей Моргунов.

Однако магистральные улицы Винницы все же украсят иллюминацией, а на Майдане Независимости установят вертеп.

Чернигов

В Чернигове уже установили новогоднюю елку. Власти широко не анонсировали мероприятие, чтобы не было массового скопления людей. При этом 18-метровая елка будет почти единственным атрибутом новогодних праздников в Чернигове. Город отказался от большого празднования.



Главная елка Чернигова

Однако гирляндами украсят сквер имени Богдана Хмельницкого, центральную аллею и фонтаны, на которых устанавливают праздничную иллюминацию. В планах также – украсить сквер на Масанах и деревья на улице Шевченко.

Какие будут ограничения

Однозначно не будет больших концертов и сцены, аттракционов, будет только елка и минимальное количество фотозон, которые уже привыкли видеть в городе.

Фуд-корта на центральной площади тоже не будет. Каток, которій несколько лет подряд устанавливали на Красной площади, решили расположить в Центральном парке культуры и отдыха. А на Красной площади будет музыкальный фон.

При этом с соблюдением карантинных требований будет работать традиционная Резиденция Дедушки.

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Ивано-Франковск

Елку в Ивано-Франковске открыли 4 декабря на Вечевой площади. В этот же день дали старт и новогодне-рождественской ярмарке.



Главная елка Ивано-Франковска / Фото прессслужбы городского совета

Городские власти отмечают, что праздничные мероприятия должны проходить с соблюдением карантинных ограничений.

В частности, запрещена работа заведений общественного питания с организацией досуга.

Торговые места должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками.

В случае установки столов необходимо обеспечить социальную дистанцию.

Выдачу заказов осуществлять в одноразовой посуде.

Обязателен температурный скрининг работников.

Еще одно условие – санитарная обработка рабочих мест.

Обратите внимание! В Украине с 8 по 24 января введут локдаун. В этот период будут действовать жесткие ограничения.



Локдаун в Украине / Инфографика 24 канала

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