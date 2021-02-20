Санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко являются следствием личной жесткой позиции Владимира Зеленского. Президент проявил новый формат своей политики.

Зеленский убежден: нельзя лицемерить и называть это политикой. Такое заявление сделал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Санкции в отношении 19 юридических и 8 физических лиц – это прежде всего жесткая личная политика Зеленского.

Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной,

– отметил Подоляк.

Политик также отметил, что Зеленский "не видит смысла идти на любые компромиссы и договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука".

Что еще сказал советник главы ОП

Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать правила или определять ценности.

Нельзя использовать криминальные схемы, играть в "терроризм" и ломать страну.

Никому больше не удастся разрушать Украину, прикрываясь заботой о благосостоянии украинского народа.

Президент хочет достичь консенсусного решения относительно новых элит. Нельзя воздействовать на общественность, работая в теневых формах.

Украине нужна ответственность и честность.

Впереди долгая дорога, которая, несомненно, спровоцирует множество конфликтов и недовольства со стороны традиционных политических кланов. Однако Украина должна ее пройти.

Зеленский убежден, что страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Срока давности или иных юридических хитростей для "формата Медведчука" не будет.

Санкции против Медведчука: что известно