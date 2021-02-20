Новый формат политики президента – у Зеленского прокомментировали санкции против Медведчука
Санкции против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко являются следствием личной жесткой позиции Владимира Зеленского. Президент проявил новый формат своей политики.
Источник:Интерфакс-Украина
Зеленский убежден: нельзя лицемерить и называть это политикой. Такое заявление сделал советник председателя Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Санкции в отношении 19 юридических и 8 физических лиц – это прежде всего жесткая личная политика Зеленского.
Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жесткой, бескомпромиссной,
– отметил Подоляк.
Политик также отметил, что Зеленский "не видит смысла идти на любые компромиссы и договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука".
Что еще сказал советник главы ОП
- Нельзя играть в чужой команде и претендовать на право формировать правила или определять ценности.
- Нельзя использовать криминальные схемы, играть в "терроризм" и ломать страну.
- Никому больше не удастся разрушать Украину, прикрываясь заботой о благосостоянии украинского народа.
- Президент хочет достичь консенсусного решения относительно новых элит. Нельзя воздействовать на общественность, работая в теневых формах.
- Украине нужна ответственность и честность.
- Впереди долгая дорога, которая, несомненно, спровоцирует множество конфликтов и недовольства со стороны традиционных политических кланов. Однако Украина должна ее пройти.
- Зеленский убежден, что страна не может позволить себе вечно закрытые глаза. Срока давности или иных юридических хитростей для "формата Медведчука" не будет.
Санкции против Медведчука: что известно
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука, Марченко и еще 6 граждан России.
- Срок санкций – 3 года. Они вступят в силу, когда указ подпишет Владимир Зеленский.
- Всего под санкции подпадают 19 юридических и 8 физических лиц.
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