Компания Rezvani из Америки объявила о выпуске 6-колесного пикапа, получившего название Hercules. Его создали на базе модели Jeep Gladiator.

Пикап будет иметь на выбор один из 4 моторов. Об этом сообщается в программе "Авто24" на 24 канале.

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Самый простой будет выдавать 264 сил, а топовый будет в шесть раз мощнее. Заоблачную тягу будет развивать двигатель, позаимствованный у безумного купе Dodge Challenger SRT Demon. Это 6,2-литровый V8 форсированный до 1318 лошадиных сил.



Пикап Rezvani Hercules / Фото Rezvani Motors

Шестиколесный пикап будет предлагаться в двух версиях – обычный и Military Edition. Последняя предусматривает кевларовый кузов, защиту бензобака, днище и пуленепробиваемое стекло, а также систему ночного видения, генератор дымовой завесы, комплект противогазов, беспрокольные шины и электрооборудование, способное выдержать выстрел из электромагнитной пушки.



Пикап будет иметь на выбор один из 4 моторов / Фото Rezvani Motors

Цены на пикап так же впечатляют. Даже самая простая версия Hercules 6×6 завесит почти на 225 тысяч долларов, а за топовое исполнение Military Edition без дополнительных опций придется отдать на 100 тысяч долларов больше.



Салон пикапа Rezvani Hercules / Фото Rezvani Motors

Самый мощный пикап Rezvani Hercules в мире: смотрите видео

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