Новые тарифы на газ, о которых заявили в правительстве, на самом деле опасны для Украины. Есть угроза, что сотрудничество с МВФ разрушится, ведь рынок газа в Украине просто уничтожают.

Инфестицийний банкир Сергей Фурса заверил, что украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ работает на социальное недовольство, а поэтому иногда завышает платежки. Однако это не означает, что рынок газа – плохой. Об этом Фурса сказал в эфире 24 канала.

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"Это означает, что нужно, чтобы монопольный комитет пришел и выяснил проблему с Фирташем и его облгазом. А мы не лечим проблему, а "рубим голову", уничтожаем рынок, который начал работать", – сказал Фурса.

Почему сотрудничество с МВФ под угрозой

Он отметил, что также следует понять, что протесты людей против новых тарифов в разных городах Украины является "инспирированными господином Коломойским".

Он просто хочет разрушить наше сотрудничество с МВФ. Сейчас правительство разрушает ключевую реформу, переход на рыночное ценообразование, которое было частью сотрудничества с МВФ. Это заблокирует сотрудничество,

– заверил банкир.

Он объяснил, что западные партнеры воспримут изменения в Украину именно как разрушение реформ, ведь получается, что Украина заняла очень удобную позицию. "Когда цена падает – мы за рынок, а когда цена растет, говорим, что рынок – это не справедливо. Это довольно странно", – подытожил Фурса.

Что говорят в Кабмине

Эксперт из Офиса реформ Кабинета Министров Украины Максим Гардус заверил, что на сотрудничество с МВФ это не повлияет.

"Переговоры с МВФ по этому вопросу будут. Проговорят механизмы и то, что эти меры могут быть временными. О том, что это не откат назад, а только некоторые корректировки", – сказал Гардус.

Справка. "Нафтогаз" поставляет газ для 2% бытовых потребителей в Украине. 355 тысяч пользователей получают газ от этой компании. В январе 2021 года там повысили цену на газ для населения на 14%.